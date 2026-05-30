AFP
Traducido por
«Muy bien considerado dentro del club»: Nicolas Jackson tendrá la oportunidad de impresionar a Xabi Alonso, ya que el Chelsea recuperará al delantero tras su cesión en el Bayern
El Chelsea planea evaluar a Jackson bajo la dirección de Alonso.
El Chelsea prepara el regreso de Jackson a la plantilla tras su cesión de una temporada en el Bayern. El plan es que el nuevo entrenador, Alonso, lo evalúe antes de decidir su futuro. El delantero senegalés jugó la campaña 2025-26 en Alemania y ahora vuelve cuando el club inicia una nueva etapa bajo la dirección del técnico español.
Según el Daily Mail, el jugador de 24 años sigue siendo muy valorado en el club a pesar de su cesión. Los Blues han recibido consultas de equipos de la Premier League y del extranjero, pero la idea actual es que Jackson demuestre su nivel ante Alonso cuando este comience a trabajar el 1 de julio.
- AFP
El Chelsea evalúa el futuro del delantero
Según se informa, el fichaje de Jackson por el Bayern se debió en gran medida a la pérdida de confianza del exentrenador del Chelsea, Enzo Maresca. Ahora que Maresca ya no está, las condiciones para un posible regreso han cambiado. La directiva del Chelsea mantiene una actitud abierta sobre el futuro de Jackson: quiere que Alonso lo evalúe, pero también considera ofertas si llegan en el mercado de fichajes.
La competencia por las plazas podría determinar el futuro de Jackson
Jackson tiene mucha competencia en la delantera del Chelsea: Joao Pedro, Liam Delap y Emmanuel Emegha. Esta saturación complica la rotación de jugadores de cara a la nueva temporada.
La ausencia de competiciones europeas la próxima temporada podría complicar aún más las cosas, pues con menos partidos para rotar, Alonso quizá deba reducir la plantilla para mantener contentos a los jugadores con sus minutos.
Su versatilidad puede ayudarlo: a diferencia de otros delanteros, también juega en las bandas, lo que ofrece más opciones tácticas a Alonso.
- getty
Compromisos con la selección antes de volver al Chelsea
La prioridad inmediata de Jackson es el Mundial con Senegal, que arranca el 11 de junio. Por ello, Alonso lo seguirá de cerca antes de trabajar con él en la pretemporada. A su vuelta a Londres, Jackson luchará por un sitio en los planes del Chelsea para la 2026-27. Su actuación en la pretemporada será clave: el club decidirá si lo conserva o escucha ofertas.