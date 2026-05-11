Murillo y Micky van de Ven: ¿Fichará el Liverpool a dos centrales con experiencia en la Premier League? Un exdefensa de los Reds ve con buenos ojos los fichajes del Nottingham Forest y el Tottenham

Ibrahima Konaté termina su contrato en Merseyside y parece que se irá gratis. El central francés de 26 años dejará un vacío en la defensa que habrá que cubrir.

El capitán Virgil van Dijk, con un año aún de contrato, cumplirá 35 en julio, por lo que urge un sucesor.

En 2025 el club batió récords de traspasos en Reino Unido y gastó fuerte en talento ofensivo: Alexander Isak, Florian Wirtz y Hugo Ekitike.

Jeremie Frimpong y Milos Kerkez llegaron para reforzar los laterales, pero ahora la prioridad parece estar en el centro de la zaga, que en 2026 podría mostrar signos de desgaste. Los Reds ya han sido vinculados con varios jugadores que militan en equipos rivales de la máxima categoría en Inglaterra.

El prometedor brasileño Murillo, del Forest, ya interesa a varios equipos, y la potencia y velocidad de Van de Ven podrían sacarlo del norte de Londres, aunque los Spurs se salven este verano.