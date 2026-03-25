Mundial: la clasificación de las canciones más populares: «Waka Waka» arrasa; aquí está la posición de «Un'Estate Italiana» de Italia '90

La expectación por el Mundial empieza a hacerse notar: Italia, este jueves por la noche, deberá alcanzar su objetivo pasando por la repesca contra Irlanda del Norte en la semifinal y, en su caso, enfrentándose al ganador del Bosnia-Gales en la final.

Pero antes de saber si la selección de Gattuso logrará el pase, retrocedamos en el tiempo, rebobinemos la cinta y revivamos las emociones de las ediciones anteriores de laCopa del Mundo gracias a la música, repitiendo la lista de las canciones más populares en la historia de los Mundiales.

El lanzamiento de «Lighter» dio oficialmente el pistoletazo de salida a la experiencia del Mundial para los aficionados de todo el mundo (las búsquedas de «Jelly Roll World Cup Song» aumentaron un 110 %) y los expertos de Live Football Tickets han elaborado una clasificación de las canciones más famosas de todos los tiempos (lanzadas como himnos del Mundial) analizando las visualizaciones en YouTube, las reproducciones en Spotify, los BPM, la energía y su capacidad para entretener y hacer bailar.

De ahí surgió una clasificación de las canciones oficiales más populares de la historia de los Mundiales.