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Gabriele Stragapede

Traducido por

Mundial: la clasificación de las canciones más populares: «Waka Waka» arrasa; aquí está la posición de «Un'Estate Italiana» de Italia '90

World Cup

La clasificación completa de las 10 canciones más populares de todos los tiempos en los Mundiales.

La expectación por el Mundial empieza a hacerse notar: Italia, este jueves por la noche, deberá alcanzar su objetivo pasando por la repesca contra Irlanda del Norte en la semifinal y, en su caso, enfrentándose al ganador del Bosnia-Gales en la final.

Pero antes de saber si la selección de Gattuso logrará el pase, retrocedamos en el tiempo, rebobinemos la cinta y revivamos las emociones de las ediciones anteriores de laCopa del Mundo gracias a la música, repitiendo la lista de las canciones más populares en la historia de los Mundiales.

El lanzamiento de «Lighter» dio oficialmente el pistoletazo de salida a la experiencia del Mundial para los aficionados de todo el mundo (las búsquedas de «Jelly Roll World Cup Song» aumentaron un 110 %) y los expertos de Live Football Tickets han elaborado una clasificación de las canciones más famosas de todos los tiempos (lanzadas como himnos del Mundial) analizando las visualizaciones en YouTube, las reproducciones en Spotify, los BPM, la energía y su capacidad para entretener y hacer bailar.

De ahí surgió una clasificación de las canciones oficiales más populares de la historia de los Mundiales.

  • 9.

    Título: The Time of Our Lives

    Edición: 2006, Alemania

    YouTube: 10 324 287

    Spotify: 5 132 078

    Entretenimiento y capacidad para hacer bailar: 24

    BPM: 88

    Energía: 59

    Resultado final: 4,47

    • Anuncios

  • 8.

    Boom

    2002, Corea del Sur y Japón

    77 000

    251 591

    58

    120

    79

    5,1

  • 7.

    Gloryland

    1994, Estados Unidos

    477 000

    500 331

    42

    134

    43

    5,48

  • 6.

    Un verano italiano (To Be Number One)

    1990, Italia

    19 000 000

    54 975 377

    51

    118

    73

    5,66

  • 5.

    Cup of Life (La Copa de la Vida)

    1998, France

    47,777,816

    55,284,210

    71

    128

    91

    7.75

  • 4.

    Vamos, vamos (Better Together)

    2022, Catar

    143 692 639

    57 299 736

    73

    129

    83

    8,12

  • 3.

    Disfruta de la vida

    2018, Rusia

    52 568 143

    163 759 528

    58

    144

    94

    8,37

  • 2.

    Somos uno (Olé, olé)

    2014, Brasil

    1 012 377 633

    403 580 974

    59

    125

    94

    8,37

  • 1.

    ¡Fuego, fuego!

    2010, Sudáfrica

    4.469.905.051

    82 049 654

    76

    127

    87

    8,49