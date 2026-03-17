Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
FBL-WC-2026-AFC-IRN-QATAFP
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Mundial: Irán solicita que sus partidos se trasladen de Estados Unidos a México

La Federación Iraní de Fútbol no quiere renunciar al Mundial y solicita a la FIFA que se aplace

La Federación Iraní de Fútbol está negociando con la FIFA para trasladar los partidos de la primera ronda del Mundial de fútbol de Estados Unidos a México debido al conflicto en Oriente Medio.

Así lo declaró el lunes la embajada iraní en México.

  • «Dado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní, es evidente que no iremos a Estados Unidos», declaró el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, en un comunicado publicado en la cuenta de X de la embajada.

    «Actualmente estamos negociando con la FIFA —añadió— para que los partidos de Irán en el Mundial se disputen en México».

    • Anuncios
0