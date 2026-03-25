A pocos meses del inicio del próximo Mundial, se perfila en el horizonte una cuestión delicada que corre el riesgo de convertirse en un auténtico caso internacional, con repercusiones no solo en el ámbito deportivo, sino también en el logístico y el económico. En el punto de mira se encuentran algunas selecciones africanas que ya tienen asegurada la clasificación para el Mundial, junto con sus respectivas aficiones, dispuestas a seguir a sus equipos al otro lado del océano.
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Mundial: EE. UU. exige fianzas de hasta 15 000 euros para entrar en el país; problemas para cinco jugadores de la selección nacional
LOS PAÍSES IMPLICADOS
En concreto, Argelia, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil y Túnez figuran, de hecho, en una lista de unos 50 países cuyos ciudadanos, para obtener un visado de entrada en Estados Unidos, estarían obligados a pagar una fianza especialmente elevada, de hasta un máximo de 15 000 euros. Se trata de una medida introducida en el marco de las políticas migratorias aprobadas durante la administración de Donald Trump, con el objetivo declarado de combatir la inmigración irregular.
FIAJA PARA LOS FUTBOLISTAS: ¿QUÉ PASA?
Una norma que, sin embargo, corre el riesgo de tener graves efectos secundarios precisamente en este gran evento futbolístico. Según informa The Athletic, el mayor problema afecta directamente a los protagonistas sobre el terreno de juego: los futbolistas y el cuerpo técnico. De hecho, el reglamento no contemplaría por el momento ninguna exención para los deportistas profesionales, quienes se encontrarían así en la paradójica situación de tener que pagar fianzas de entre 5.000 y 15.000 dólares para poder participar en el torneo. Una suma que, aunque se devolvería al salir del país dentro de los plazos del visado, representa de todos modos un obstáculo significativo en términos organizativos y burocráticos.
La FIFA en acción
El asunto está ahora en manos de la FIFA, que mantiene intensas negociaciones con las autoridades estadounidenses para encontrar una solución que, al menos, proteja a las delegaciones oficiales. El objetivo es conseguir una exención que permita a los jugadores y a los miembros del cuerpo técnico evitar el pago de la fianza, garantizando así una participación sin contratiempos de las selecciones implicadas.
¿Y LOS AFICIONADOS?
Por el contrario, el panorama para los aficionados se presenta diferente y, sin duda, mucho más complejo. Para ellos, por el momento, la posibilidad de una exención parece lejana. Y esto corre el riesgo de afectar de manera significativa a la asistencia a los estadios, ya puesta a prueba por los elevados costes de un viaje intercontinental y por una organización que dista mucho de ser sencilla. El peligro real es que se reduzca la participación precisamente de aquellas aficiones que, históricamente, contribuyen a hacer del Mundial una fiesta global de colores, pasión e identidad.