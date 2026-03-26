Ahora que hemos llegado al comienzo de la primavera, es hora de pensar en el Mundial de 2026: los grupos están casi completos, a la espera de las eliminatorias que se disputarán en los próximos días, por lo que toda la atención se centrará en las listas de convocados que las 48 selecciones participantes deberán enviar a la FIFA.
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Mundial de 2026: cuándo se publicarán las convocatorias preliminares y definitivas, y cuántos jugadores serán convocados por cada selección
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La FIFA ha confirmado oficialmente que las convocatorias para el Mundial se ampliarán a 26 jugadores. Si multiplicamos esta cifra por las 48 selecciones, el resultado es 1248 jugadores. Se espera que las preselecciones, con listas de entre 35 y 55 jugadores, se den a conocer el 11 de mayo, y las convocatorias definitivas, el 30 de mayo. Esperemos que 26 de esos 1248 futbolistas sean italianos.
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Por lo tanto, la lista preliminar se dará a conocer un mes antes del México-Sudáfrica, el partido inaugural del torneo. Cuando las listas sean oficiales, el 30 de mayo, faltarán menos de dos semanas para el 11 de junio.