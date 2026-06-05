Mundial 2026, España: ¿Por qué nadie canta el himno nacional?

El himno aparece mencionado por primera vez en 1761 en el «Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española», de Manuel de Espinosa de los Monteros, bajo el título de «Marcha Granadera».

Durante la Segunda República (1930-1939) fue reemplazada por el «Himno de Riego», pero el general Francisco Franco la restituyó en 1939. En su régimen (1939-1975) se le añadieron versos de José María Pemán. Sin embargo, nunca se adoptó oficialmente.

Desde entonces, la «Marcha Real» ha permanecido más de 250 años sin letra oficial, aunque a menudo se le han añadido textos populares.

En 2018 la cantante Marta Sánchez propuso una letra elogiada por el presidente Mariano Rajoy, pero rechazada por músicos y prensa. Ese mismo año el cantautor Alejandro Abad presentó otra propuesta.