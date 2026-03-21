Mourinho rompe a llorar por Silvino Louro: la emoción antes del partido del Benfica en memoria del exentrenador de porteros del Inter

Todo el estadio Da Luz guardó un minuto de silencio en memoria del difunto Silvino Louro, exjugador fallecido a los 67 años tras una larga enfermedad. Portero de gran nivel en Portugal y con varias convocatorias también con la camiseta de la selección nacional, tras colgar las botas, Silvino fue durante casi dos décadas el preparador de porteros de los equipos de Mourinho. Estuvo con el Special One en el Oporto y luego lo siguió también en sus aventuras con el Chelsea, el Inter, el Real Madrid y el Manchester United.





Era inevitable que, en un momento tan doloroso, Mourinho acabara rompiendo a llorar por su amigo, antes que por su compañero de trabajo. En los vídeos que inmortalizan el momento, se ve al entrenador conmovido y con los ojos enrojecidos, mirando hacia la pantalla gigante donde aparecía una foto de Silvino. Mou asistió al homenaje al exguardameta y luego, de vuelta en el banquillo, intentó secarse las lágrimas que le surcaban el rostro y recomponerse para seguir el partido.















