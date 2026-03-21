Momento de gran emoción para José Mourinho unos instantes antes del saque inicial del Benfica-Vitoria Guimaraes. El entrenador de lasÁguilas no pudo contener las lágrimas durante el minuto de silencio dedicado a Silvino Louro, exguardameta portugués y miembro durante mucho tiempo del cuerpo técnico de Mou a lo largo de su carrera.
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Mourinho rompe a llorar por Silvino Louro: la emoción antes del partido del Benfica en memoria del exentrenador de porteros del Inter
Todo el estadio Da Luz guardó un minuto de silencio en memoria del difunto Silvino Louro, exjugador fallecido a los 67 años tras una larga enfermedad. Portero de gran nivel en Portugal y con varias convocatorias también con la camiseta de la selección nacional, tras colgar las botas, Silvino fue durante casi dos décadas el preparador de porteros de los equipos de Mourinho. Estuvo con el Special One en el Oporto y luego lo siguió también en sus aventuras con el Chelsea, el Inter, el Real Madrid y el Manchester United.
Era inevitable que, en un momento tan doloroso, Mourinho acabara rompiendo a llorar por su amigo, antes que por su compañero de trabajo. En los vídeos que inmortalizan el momento, se ve al entrenador conmovido y con los ojos enrojecidos, mirando hacia la pantalla gigante donde aparecía una foto de Silvino. Mou asistió al homenaje al exguardameta y luego, de vuelta en el banquillo, intentó secarse las lágrimas que le surcaban el rostro y recomponerse para seguir el partido.
A pocas horas de conocerse la noticia del fallecimiento de Silvino, Mourinho compartió este recuerdo en sus redes sociales: «Ahora lloro, pero podré reír, reír mucho, hablar de ti, recordar cada momento. En la familia Mourinho eres querido y seguirás vivo. Seguiré escuchándote antes de cada partido: "hermano, todo irá bien". Descansa, hermanito».
Como se ha dicho, Silvino Louro fue un portero de gran nivel en el fútbol portugués. Comenzó su carrera en el Vitória de Setúbal en 1977, pasó luego por el Vitória de Guimarães antes de llegar al Benfica. Se retiró con más de 40 años, en el año 2000, tras pasar también por el Oporto y el Salgueiros. En la primera división portuguesa disputó 408 partidos, mientras que defendió los colores de la selección nacional en 23 encuentros.