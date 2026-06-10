Morgan Rogers, objetivo del Arsenal, habla de los rumores de fichaje y asegura que él y Jude Bellingham «pueden jugar juntos» con Inglaterra en el Mundial 2026

La estrella del Aston Villa lidia con rumores tras el interés del Arsenal, campeón de la Premier League, en el versátil centrocampista. Después de una temporada con 14 goles y 12 asistencias, informes indican que Mikel Arteta lo ve como un fichaje clave para reforzar el ataque y defender el título.

Desde la concentración de la selección inglesa en West Palm Beach, el jugador admitió que la posibilidad de un traspaso de 80 millones de libras puede distraer. «Al principio sí», declaró al programa de Netflix The Rest is Football. «Es incómodo, no esperas tanto interés. Pero con la edad entiendes que eso viene con el puesto y que el 95 % es ruido. Lo oyes, no puedes evitarlo, pero debes usarlo de forma positiva y concentrarte en tu juego».