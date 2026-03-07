Getty/ GOAL
Traducido por
Morgan Rogers, estrella del Aston Villa y de la selección inglesa, acusado de infidelidad por su exnovia Leah Taylor, estrella del reality Love Island
Una tormenta en las redes sociales azota al delantero del Villa
La vida amorosa de Rogers ha saltado a la palestra tras las sensacionales declaraciones de su exnovia, Taylor. El jugador de 23 años, que se ha convertido en una pieza clave de la táctica de Unai Emery en Villa Park, puso fin a su breve relación con la estrella de reality shows en enero, según se ha informado.
Aunque al principio la pareja mantuvo su romance alejado de la atención pública, Taylor ha decidido ahora compartir su versión de la historia. El momento es especialmente delicado para el delantero, cuyo meteórico ascenso desde el Middlesbrough hasta la selección inglesa lo ha convertido en uno de los talentos más comentados de la Premier League.
- Getty Images Entertainment
La aparición en un podcast rompe el silencio
En el podcast Private Story, con la presentadora Ami Charlize, Taylor reflexionó sobre los primeros días de su relación. Charlize mencionó los rumores que rodeaban a la pareja y le preguntó: «¿Quieres contarle a todo el mundo lo que está pasando?». Taylor admitió que al principio tenía dudas sobre la relación debido a varios factores, y explicó que unas vacaciones juntos supusieron un punto de inflexión importante para la pareja.
«Acabamos yendo de vacaciones y siento que eso lo cambió todo», dijo Taylor. «Y después de eso, empezamos una relación. Todo iba muy bien, pensaba yo. Y entonces, sí, descubrí que me había engañado. Me quedé en plan: "Vaya". Así que eso fue todo, lo cual no fue muy bien».
La influencer de 30 años destacó que su decisión de terminar la relación fue inmediata, alegando falta de confianza. En el podcast dijo: «Si alguien me hiciera eso, aunque te quisiera mucho, no podría mirarte de la misma manera. No puedo confiar en alguien así. Sinceramente, esa situación fue un poco loca».
La estrella en ascenso se enfrenta a distracciones fuera del campo
Las acusaciones llegan en un momento crucial de la carrera de Rogers, que está consolidando su puesto entre la élite inglesa. A pesar de la naturaleza de la ruptura, Taylor insistió en que no guarda rencor al futbolista. «Lo más importante para mí es no sentir odio hacia ellos. Odio lo que hicieron, pero al fin y al cabo solo siento amor», añadió.
Rogers aún no ha hecho comentarios sobre las acusaciones, centrándose en cambio en sus responsabilidades con el club y el país. El delantero ha sido fundamental en la lucha del Villa por terminar entre los cuatro primeros, ofreciendo una combinación única de potencia y elegancia técnica que ha llamado la atención del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, de cara al Mundial.
- Getty Images Sport
Céntrate en el rendimiento en el campo.
El Aston Villa ocupa actualmente el cuarto puesto en la tabla de la Premier League, empatado a puntos con el Manchester United, tercero. Rogers, que ha marcado diez goles y ha dado siete asistencias en 40 partidos en todas las competiciones, volverá a ser una pieza clave cuando los Villanos se enfrenten al Lille en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League la próxima semana, antes de disputar un partido crucial contra los Red Devils.
Anuncios