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Morgan Gibbs-White y Murillo son clave en el plan de recuperación del Nottingham Forest tras evitar el descenso, llegar a semifinales de la Europa League y atravesar una temporada con cuatro entrenadores
Nuno, Postecoglou, Dyche y Pereira han ocupado el cargo de entrenador.
El Forest inició la temporada 2025-26 con esperanza tras lograr Nuno Espíritu Santo la clasificación europea. Sin embargo, dejó el cargo antes del primer partido continental en 30 años y fue reemplazado por Ange Postecoglou.
El australiano sumó ocho partidos sin ganar y fue despedido. Sean Dyche frenó la crisis, pero su estilo no convenció y también cayó.
Vítor Pereira logró la permanencia y alcanzó las semifinales de la Europa League, y todo indica que seguirá al frente durante un mercado de fichajes que promete más movimientos.
El enigmático propietario, Evangelos Marinakis, impondrá su enfoque pragmático en la confección de la plantilla y no autorizará ventas que no beneficien deportivamente y financieramente al club.
El defensa brasileño Murillo renovó, así que se acaban los rumores sobre su salida. La esperanza es que Gibbs-White, autor de 18 goles la pasada temporada que no le bastaron para ir al Mundial con Inglaterra, acepte quedarse.
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¿Podrá el Forest retener a Gibbs-White, Murillo y Anderson en el City Ground?
Aunque Elliot Anderson podría marcharse por los rumores que lo acercan al City y al United, el Forest tiene una base sólida. Hutton lo ve positivo; el jugador, que jugó siete partidos con los Reds en 2013 —en declaraciones con Arabic Casinos—, dijo a GOAL: «La estabilidad es clave para mí. Cuando se cambia tanto de entrenador llegan filosofías y visiones distintas sobre el futuro del equipo. Pasar de un equipo de contraataque a uno de bloque bajo es muy difícil.
Desde que llegó Pereira, todo se ha estabilizado: han llegado a las semifinales de la Europa League y, si mantienen a sus mejores jugadores, suman algún fichaje y los alinean con regularidad, pueden seguir creciendo».
Pereira espera evitar ventas no deseadas en el mercado de fichajes de verano
Pereira habló sobre los esfuerzos para retener a los jugadores más valiosos, destacando a Anderson y Gibbs-White: «Son jugadores de primer nivel y se merecen lo mejor. Si queremos competir como club, debemos conservarlos.
Si cada temporada cambiamos, es difícil ser constantes y construir algo sólido. No controlamos el mercado, pero tanto yo como el club queremos retener a la mayoría e influir en lo posible.
«Estoy orgulloso de mis jugadores. Cuando oigo que muchos clubes hablan de Morgan y Elliot, significa que hemos hecho un buen trabajo como equipo y a nivel individual. Hemos hecho un buen trabajo juntos».
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¿Cuándo se publicará el calendario de la Premier League 2026-27?
Pereira destaca la necesidad de «estabilidad» y «espíritu» en el City Ground. Es el último técnico encargado de aportar esas cualidades tras una temporada de cambios históricos.
Marinakis hará todo lo posible para evitar una venta precipitada de los mejores talentos —incluido el Jugador del Año, Neco Williams, que podría renovar— y el Forest aguardará con ilusión el 19 de junio, día en que se publican los calendarios, sin la distracción de la competición europea en la temporada 2026-27.