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¿Morgan Gibbs-White por delante de Elliot Anderson? El Manchester United aconseja sobre el sucesor de Bruno Fernandes ante rumores de que el Nottingham Forest podría ficharlo
Anderson, que se dirige al Mundial, tiene un precio de 100 millones de libras
Tras su fichaje en 2024 del Newcastle al Nottingham Forest, Anderson se convirtió en una estrella. Ahora, el exjugador de los Magpies es un internacional inglés consolidado que debería brillar con los Tres Leones en el Mundial de este verano.
Si brilla en la gran cita, su valor subirá, y se habla de que el Forest podría pedir más de 100 millones de libras (136 millones de dólares) por este talentoso jugador de 23 años.
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¿Podría el aficionado del Manchester United Gibbs-White acabar en Old Trafford?
Anderson no es el único cotizado del City Ground: Gibbs-White brilla en la segunda parte de la temporada 2025-26, marca mucho y aspira a un puesto en el Mundial, pese a la feroz competencia en la posición de ‘10’.
Ya se le ha relacionado con un fichaje millonario y nunca ocultó su pasión por el Manchester United. ¿Podría convertir Old Trafford en su hogar?
Los Red Devils no necesitan un nuevo creador de juego, pues el capitán Fernandes ocupa ese puesto. Sin embargo, su contrato vence en 2027 (con opción a 12 meses más) y suena con fuerza para la Liga Profesional de Arabia Saudí.
El Manchester United debe poner en marcha un plan de sucesión para Fernandes
El United necesita un plan de sucesión claro para aspirar de nuevo al título de la Premier League y ya busca, con ojeadores por todo el mundo, jugadores capaces de cambiar un partido.
Al ser preguntado si los Red Devils ya planean una vida sin Fernandes y quién podría incluirse en esas conversaciones, el exentrenador del United Meulensteen —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Best Betting Bonuses— dijo: «Siempre se hace eso. Hay que empezar a planteárselo.
Primero hay que analizarlo y desglosarlo. ¿Qué aporta Bruno? Esas son las cualidades que buscas reemplazar. Es un gran trabajador, siempre está en forma y juega. En el campo conecta el juego de atrás hacia adelante con pases de 60 o 70 yardas, impulsa el balón, lo lleva, da asistencias y marca goles. Ese es el paquete que buscas.
¿Hay muchos como él en la Premier? No, pero hay perfiles parecidos: Martin Ødegaard en el Arsenal, Rayan Cherki y Bernardo Silva en el City.
También veo a Morgan Gibbs-White en ese rol, pero Bruno es, desde luego, un jugador excepcional».
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Fernandes lleva a los Red Devils de vuelta a la Liga de Campeones
El Forest cuenta con Gibbs-White, su habitual capitán, bajo contrato hasta 2028. El club no quiere venderlo este verano, pues ya perderá a otros jugadores, pero podría ceder ante ofertas de equipos como el United en mercados futuros.
Fernandes, que aspira a batir este curso el récord de asistencias en una temporada de la Premier League que comparten Thierry Henry y Kevin De Bruyne, parece destinado a llevar a los Red Devils a la Liga de Campeones en 2026 y probablemente se quedará al menos un año más para revivir las glorias del «Teatro de los Sueños».