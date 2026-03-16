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Montel McKenzie, estrella de «Love Island», cuenta cuándo surgió su romance con Alisha Lehmann y cómo Maya Jama se convirtió en una «fuente de inspiración» en «Baller League»
Lehmann y Jama han formado una pareja de entrenadores en la Baller League
McKenzie, que participó en la edición de 2023 de «Love Island», ha sido un habitual en las filas de la Baller League UK, participando en la competición de fútbol 6 celebrada en el Copper Box Arena de Londres, que reúne a jugadores del pasado y del presente con entrenadores famosos.
Esa competición volverá en marzo, y McKenzie ya formó parte anteriormente del MVPs United. No volverán en 2026, pero pudieron contar con la inspiración como entrenador del internacional suizo Lehmann —que ha regresado al fútbol inglés en el Leicester de la WSL— y del presentador de Love Island, Jama, a lo largo de dos campañas muy productivas.
Cómo fue trabajar junto a Lehmann y Jama
McKenzie ha hablado con el Daily Mail sobre su trabajo junto a dos caras conocidas: «Todos los entrenadores cuentan además con un preparador físico, que es alguien con experiencia en el mundo del fútbol. Cada equipo es diferente, pero ellos dirigen los entrenamientos y participan más en la selección de las jugadoras.
«Pero los entrenadores, obviamente, si tienes a una exjugadora profesional, aportan mucho. Obviamente, teníamos a Alisha, que sabe de fútbol, así que nos daba su opinión sobre cómo estábamos jugando. Luego, si tienes a Maya, ella es más inspiradora, nos da una pequeña charla antes del partido y nos da un empujón de confianza.
«Fue alucinante. Ya conocía a Maya del programa, pero cuando te transmiten esa energía desde la banda, dándote ese empujón... Solo verlas allí te hace jugar mejor. Tácticamente quizá no tanto, ya que no están tan involucradas. Pero su espíritu desde la banda nos vino muy bien a los chicos.
«Todos los entrenadores quieren evitar parecer el personaje por el que se les conoce. Quieren mostrarse un poco más serios. Al fin y al cabo, los jugadores se lo toman en serio, así que cuando tu entrenador está haciendo el tonto, no crea el ambiente adecuado. Después de la primera temporada, dije que no podía jugar para un entrenador que hiciera payasadas. Estoy ahí de verdad para ganar».
Se desvela: cuándo se conocieron Lehmann y McKenzie
Esa ambición llevó a McKenzie a formar equipo con Lehmann, y ahora ambas están unidas fuera del campo. Sobre cuándo se forjó esa relación, McKenzie añadió: «Durante la mayor parte de la temporada, no nos hablábamos. No es que fuera mi novia durante toda la temporada. Fue más bien a partir de la mitad, hacia el final.
«Pero, sin duda, una vez que empezamos a hablar, me hizo jugar mucho mejor. Saber que ella estaba en la grada, si hacía un mal pase, tenía que volver atrás y marcar. Naturalmente, te da ese empujón, como cuando tienes a un familiar o a un amigo mirando».
Por qué «Love Island» no le hizo ningún favor a la carrera futbolística de McKenzie
McKenzie se ha convertido en un nombre muy conocido por méritos propios y en su día jugó en el Hemel Hempstead, equipo de la National League South. Actualmente milita en el Folkestone Invicta, de la séptima división, pero le gustaría ascender en la pirámide del fútbol inglés.
Sus apariciones en Love Island y Baller League han complicado las cosas, y el jugador de 28 años comenta sobre su carrera deportiva: «Al principio, pensé que me ayudaría porque creía que habría más ojos puestos en mí, o que la gente simplemente me prestaría más atención.
Pero, en realidad, no me ayudó. Muchos entrenadores no me ficharon porque pensaban: “Oh, quizá no se lo toma en serio”, así que eso te da mala fama en ese ámbito. Ya sabes, en el fútbol no les gusta mucho el espectáculo, quieren que se centre solo en el fútbol.
«Pasa lo mismo con la gente que tiene personalidad; no quieren que se muestre su otra cara. Por eso creo que Baller League es tan buena, porque puedes expresar tu personalidad, hacer tus celebraciones y soltar alguna que otra provocación. Simplemente lo hace mucho más divertido para los jugadores y también más entretenido para los espectadores».
Baller League UK 2026: Se han incorporado nuevos equipos
Aunque Lehmann y Jama ya no forman parte de la Baller League UK, se han incorporado varios equipos nuevos para la temporada 2026, entre ellos el Prime FC, que estará capitaneado por la sensación de Internet KSI. Otro youtuber, Mark Goldbridge, también se ha unido a los Gold Devils, que competirán por el título de «mejores hinchas del Manchester United» contra el ganador de *I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here*, Angry Ginge, y su equipo Yanited.
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