Montel McKenzie, estrella de «Love Island», cuenta cuándo surgió su romance con Alisha Lehmann y cómo Maya Jama se convirtió en una «fuente de inspiración» en «Baller League»

McKenzie ha hablado con el Daily Mail sobre su trabajo junto a dos caras conocidas: «Todos los entrenadores cuentan además con un preparador físico, que es alguien con experiencia en el mundo del fútbol. Cada equipo es diferente, pero ellos dirigen los entrenamientos y participan más en la selección de las jugadoras.

«Pero los entrenadores, obviamente, si tienes a una exjugadora profesional, aportan mucho. Obviamente, teníamos a Alisha, que sabe de fútbol, así que nos daba su opinión sobre cómo estábamos jugando. Luego, si tienes a Maya, ella es más inspiradora, nos da una pequeña charla antes del partido y nos da un empujón de confianza.

«Fue alucinante. Ya conocía a Maya del programa, pero cuando te transmiten esa energía desde la banda, dándote ese empujón... Solo verlas allí te hace jugar mejor. Tácticamente quizá no tanto, ya que no están tan involucradas. Pero su espíritu desde la banda nos vino muy bien a los chicos.

«Todos los entrenadores quieren evitar parecer el personaje por el que se les conoce. Quieren mostrarse un poco más serios. Al fin y al cabo, los jugadores se lo toman en serio, así que cuando tu entrenador está haciendo el tonto, no crea el ambiente adecuado. Después de la primera temporada, dije que no podía jugar para un entrenador que hiciera payasadas. Estoy ahí de verdad para ganar».