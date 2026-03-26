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Paul Pogba Monaco 2025-26Getty

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Mónaco: Pogba vuelve a marcar tras cuatro años en el partido amistoso contra el Brentford

P. Pogba
Mónaco
Ligue 1

Cuatro años después de su última vez, el francés volvió a marcar en el partido amistoso contra el equipo sub-23 del club inglés.

Aunque solo fuera un partido amistoso, el regreso a la goleada de Paul Pogba es noticia. El centrocampista francés marcó en el encuentro organizado por el Mónaco contra el equipo sub-23 del Brentford, que terminó 2-1 a favor del club inglés. Un partido que sirvió para acumular minutos de juego y para ver al exjugador de la Juventus volver a marcar tras cuatro largos años desde su última vez.

Ha sido un año muy complicado para Pogba y su renacimiento en el Mónaco no ha salido, hasta ahora, según lo previsto. En la recta final de la temporada, sin embargo, el jugador nacido en 1993 podría volver para echar una mano a sus compañeros y el gol, aunque sea en un amistoso, puede ser una primera señal de resurgimiento.

  • DESPUÉS DE 4 AÑOS

    Pogba fue titular contra el Brentford Sub-23 y marcó con un potente disparo con la derecha desde el borde del área. Un remate a la primera, raso, tras el rebote en el poste. Un gol al más puro estilo Pogba, cuatro años después de su último tanto, marcado en febrero de 2022 contra el Burnley con la camiseta del Manchester United.

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  • UN AÑO TORMENTADO

    El partido contra el Mónaco debería haber marcado el renacimiento de Pogba, quien, sin embargo, apenas se ha visto este año. Durante el verano trabajó para recuperar la forma, pero no logró debutar hasta el 22 de noviembre contra el Rennes. Cinco minutos, seguidos de cuatro contra el PSG y veintiuno contra el Brest, antes de tener que parar por un problema en la pantorrilla.

    Ha estado fuera mucho tiempo, volviendo a entrenar solo la semana pasada, pero sin participar en la victoria por 2-1 sobre el Lyon. El parón servirá, en este sentido, para darle minutos y para que recupere la forma. El gol, tras apenas 30 minutos jugados este año, puede darle confianza y ser un indicador importante para los dos últimos meses del año.

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