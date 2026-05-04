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Momento aterrador para Jesse Derry: el joven del Chelsea fue retirado en camilla en su debut en la Premier League tras chocar cabezas con Zach Abbott
El debut oficial acaba en tragedia para el Derry
La tarde histórica de Jesse Derry se volvió una pesadilla tras unos minutos contra el Nottingham Forest. El canterano de Cobham debutó como titular en la Premier League gracias al entrenador interino Calum McFarlane, que lo incluyó en el once para sustituir a los lesionados Alejandro Garnacho y Pedro Neto.
Al intentar controlar un balón rebotado, Derry lo lanzó al aire. Abbott saltó a por él, pero impactó con el lateral de su cabeza, derribando a ambos jugadores.
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Stamford Bridge guarda un minuto de silencio en señal de respeto
Aunque Abbott se levantó, Derry quedó tendido en el campo. El partido se detuvo más de diez minutos mientras el personal médico de Stamford Bridge le daba oxígeno y lo atendía. La gravedad del incidente quedó clara al instante, y varios jugadores mostraron su conmoción.
Derry había conseguido un penalti para el Chelsea en esa jugada, pero sus compañeros, preocupados, pidieron detener el partido. Cuando lo retiraron en camilla, los aficionados de ambos equipos se levantaron para aplaudirlo.
Palmer falló el penalti.
Tras una pausa de diez minutos para atender a Derry, Cole Palmer lanzó el penalti. A pesar de su fiabilidad desde los once metros, el inglés falló, pues Matz Sels adivinó la dirección y detuvo el balón.
Por un instante pareció que Palmer aprovecharía el rebote, pero Sels reaccionó rápido y evitó el gol. Una ocasión crucial que el Chelsea no supo aprovechar en un momento de gran tensión.
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El Blues afronta una dura batalla por clasificarse para Europa
La lesión de Derry cerró un mal día para McFarlane, cuyo equipo llegó a ir 3-1 abajo. La derrota deja a los londinenses novenos, a solo tres puntos del decimotercero, el Newcastle United.
Antes del encuentro, el Chelsea necesitaba varios resultados favorables para alcanzar la Liga de Campeones. Ahora, su objetivo es el sexto lugar y que el Aston Villa gane la Europa League y termine entre los cinco primeros para lograr el pase a la máxima competición.