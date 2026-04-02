«Molesto»: el Barcelona, furioso por la lesión de Raphinha con la selección brasileña; el presidente Joan Laporta critica el calendario

El presidente del club no se ha andado con rodeos a la hora de valorar el calendario internacional y ha expresado su profunda frustración tras el regreso de Raphinha de la concentración de Brasil con una lesión grave. En declaraciones a Mon Esport, el presidente del Barcelona dejó claro que el club se siente defraudado por la gestión que hace la FIFA del calendario futbolístico mundial.

«La lesión de Raphinha es una pena. Debemos pedir a la FIFA que elabore un calendario internacional que tenga en cuenta las competiciones en las que participan los grandes clubes», declaró Laporta. «Es un partido amistoso y uno de nuestros mejores jugadores sufre una lesión. Por supuesto que es molesto. No se puede culpar a los jugadores, son profesionales y lo dan todo por su país. El problema es el calendario tan apretado, en un momento de la temporada en el que nos lo estamos jugando todo. ¡Es indignante!».