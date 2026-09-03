Cuando se le planteó a Strachan, que hablaba en nombre de Grosvenor Sport, que el United necesita hacer lo que haga falta para retener a Fernandes, el excentrocampista del Manchester United dijo a GOAL: «Eso también se dijo con Salah: “hay que renovarle”. Jamie Carragher decía: “dadle todo lo que quiera”.

«No puedes hacer eso, darle todo lo que quiere. Quiere 600.000 libras a la semana. No, no podemos hacer eso porque, si le damos 600.000 libras a la semana, los que están por debajo van a querer 250.000, 300.000 o 400.000. No puedes limitarte a decir: “dadle lo que quiera, hay que renovarle”.

«Lo que tiene que pasar en el equipo para que esto no sea un asunto tan importante es que sea un equipo mejor, más completo. Eso quitaría el miedo a perder a Bruno Fernandes. Pero ahora mismo entiendo ese miedo porque todo lo que pasa en el Man United pasa por este tipo. Todo.

«Tengo que decir que, si yo fuera jugador del Man United, me sentiría un poco avergonzado. En plan: “¿cómo podemos dejar que este tío lo haga todo?”. Es un poco como nos pasaba a nosotros con Bryan Robson. Lo hacía todo, pero al menos intentábamos ayudarle, marcábamos algunos goles.

«Pero debe de ser duro para él. Me gustaría ver que el resto de los jugadores formaran un equipo más completo, que no dependa de Bruno Fernandes para todo. No puedes simplemente decir: “vamos a renovarle”. ¿Qué contrato? ¿Hasta los 36 o 37 años?

«Como he dicho, Mo Salah debería ser la advertencia para este tipo de jugador, para este tipo de momento en una carrera. Le das todo lo que quiere y luego dices: “ah, no deberíamos haber hecho eso porque no ha tenido una gran temporada”. Pero eso iba a pasar igualmente. Simplemente no puedes decir: “dale lo que quiera”. No funciona así».