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Mohamed Salah «se merece totalmente» los elogios del Liverpool, mientras Arne Slot espera que el héroe que se marcha pueda sumar dos trofeos más a la vitrina
Slot rinde homenaje a un icono de Anfield
Slot se ha referido a la confirmación pública de Salah de que abandonará el Liverpool cuando expire su contrato este verano. En declaraciones previas al partido de cuartos de final de la FA Cup contra el Manchester City, el técnico holandés se mostró lleno de admiración por un jugador que ha marcado una época en Merseyside, y insistió en que la acogida que le han brindado los aficionados y los medios de comunicación ha sido totalmente merecida.
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Trofeos y cronometraje
El delantero egipcio ha sido la piedra angular del éxito del club durante casi una década, y su entrenador cree que la actual oleada de emoción es un fiel reflejo de su impacto. Y a pesar de que ya se ha confirmado su marcha, Slot ha destacado que Salah sigue centrado en su última misión en Anfield.
«¿Está en forma? Sí, lo está», declaró Slot a los periodistas. «Entrenó ayer y hoy, está disponible. Lo que ha sucedido desde que lo anunció es lo que se merece por completo. Una carrera increíble en este club, cada tres días, ganando trofeos; vi una preciosa foto de él delante de todos los trofeos que ha ganado, así que espero que pueda sumar dos más antes de que termine la temporada».
«¿Un impulso? Para el club quizá, pero a Mo no le importa; eso es lo que ha demostrado: siempre está disponible en su mejor forma posible y eso no cambia; siempre lo ha dado todo por este club durante todos estos años. Espero que pueda dar aún más, pero eso no es realista porque ya ha dado todo lo que tenía. Si contamos con un Mo en la forma en la que ha estado durante tantos años, eso será de gran ayuda para nosotros».
El legado de Salah en Anfield
El internacional egipcio fichó por el Liverpool procedente de la Roma en 2017. Desde entonces, se ha convertido en uno de los favoritos de la afición de Merseyside, con un total de 255 goles y 122 asistencias en 435 partidos disputados en todas las competiciones. Salah también ha ganado nueve títulos en Anfield, incluida la Liga de Campeones, además de numerosos premios individuales en el fútbol inglés.
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¿Y ahora qué?
Tras enfrentarse al City en la FA Cup, los Reds centrarán inmediatamente su atención en la Liga de Campeones, donde se medirán al París Saint-Germain en cuartos de final. A continuación, volverán a la acción en la Premier League contra el Fulham; el equipo de los Reds ocupa actualmente el quinto puesto con 49 puntos en 31 partidos, a seis puntos de los tres primeros.