¿Mohamed Salah se irá sin despedirse en Anfield? Arne Slot calla sobre su papel en el último y decisivo partido de la temporada del Liverpool

La brecha táctica creció cuando varios jugadores del Liverpool respaldaron en redes sociales las críticas de Salah, lo que obligó al entrenador a defender su autoridad y su proyecto a largo plazo. Al explicar su filosofía y la reacción del plantel, Slot añadió: «Estás haciendo muchas suposiciones. Primero dices que él quiere jugar con ese estilo y luego dices que no es mi estilo.

Creo que Mo estaba muy contento con el estilo que jugamos el año pasado, ya que nos llevó a ganar la liga. El fútbol ha cambiado, pero ambos queremos lo mejor para el Liverpool: competir por los trofeos, algo que no hemos hecho esta temporada y que logramos la pasada.

Él y el equipo —y yo incluido— recuperamos el título de liga tras cinco años y queremos volver a pelear por él la próxima temporada y seguir haciendo evolucionar al equipo. Esa es mi opinión».

Al ser presionado sobre el hecho de que otros miembros del plantel habían dado «me gusta» e interactuado con la publicación, el holandés comentó: «Las redes sociales llegaron cuando yo ya era un poco mayor, así que, como la gente sabe, no estoy muy metido en ellas. No sé qué significa darle a "Me gusta" a una publicación. Lo que veo es cómo entrenan y no he notado nada diferente respecto al resto de la temporada».