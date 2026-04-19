En su último derbi de Merseyside, Salah abrió el marcador en el Hill Dickinson Stadium y el Liverpool ganó 2-1. El gol, el noveno en derbis, le igualó a Steven Gerrard como máximo anotador de estos duelos en la Premier.

Tras la agónica victoria, decidida por un cabezazo de Virgil van Dijk en el descuento, el egipcio restó importancia a su logro personal. «Se siente genial», dijo a Sky Sports.

«Lo más importante era ayudar al equipo a mantenerse tranquilo y con confianza, porque sabíamos que iba a ser un partido complicado. Me alegro de que al final hayamos conseguido la victoria».