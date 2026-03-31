¡Mohamed Salah no es Cristiano Ronaldo! El Liverpool no encontró «ningún interesado» en la superestrella egipcia cuando solicitó ofertas de traspaso

En el podcast «The Football Boardroom», ha explicado por qué el Liverpool se está desprendiendo de un activo que en su día se consideró su mayor tesoro: «Podría haber muchas razones que lo expliquen, pero la cruda realidad es que el rendimiento de Mo Salah ha caído en picado.

«Es elegante e inteligente, y se deriva de un hecho obvio: tras el famoso enfrentamiento, en el que Mo básicamente se enfrentó a Arne Slot. Fue un enfrentamiento muy significativo y, como dijimos en su momento, era probable que condujera a una especie de ruptura. Es el equivalente futbolístico de un divorcio de mutuo acuerdo. Conviene a ambas partes.

«En cuanto a lo que ha ocurrido entre la pelea y ahora, creo que podemos concluir con seguridad que el Liverpool habría estado buscando en el mercado de fichajes una salida a una situación muy complicada con Mo.

«Sospecho que descubrieron, quizá para su sorpresa, que no había mercado para Mo, ya que nadie iba a comprar a un jugador al que le quedaban 18 meses de contrato por millones y millones de libras.

«La cruda realidad es que, para un jugador de la edad de Mo, cuyo rendimiento ha bajado y sobre el que siempre han existido dudas —aunque esta temporada de forma especialmente significativa—, con unas cifras superiores a las 300 000 libras a la semana, no había un mercado de fichajes en el que Mo pudiera ganar lo mismo o más y el Liverpool recibiera millones de libras por su traspaso.

«Los dos criterios aquí, en el fútbol de élite, son el salario, la edad y el perfil. Hay un número muy reducido de futbolistas superestrellas que se han traspasado por grandes sumas de dinero a mediados de los treinta. Cristiano Ronaldo es uno de ellos y la gente esperaba que Salah fuera otro Ronaldo».