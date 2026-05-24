Mohamed Salah explica cuándo el Liverpool es «el peor club del mundo» en el discurso de despedida que la superestrella egipcia pronunció ante sus compañeros de Anfield

Salah habló con franqueza sobre la intensidad que rodea al Liverpool y las expectativas que se depositan en los jugadores de Anfield. El delantero también reflexionó sobre su emotiva despedida tras pasar casi una década en el club.

«No quiero ponerme sentimental hoy, porque mañana será un día emotivo», dijo Salah. «Pero agradezco cada momento que he pasado en este club. Lo he pasado muy bien con todos vosotros y es algo que me llevaré conmigo, así que muchas gracias. Espero volver a veros pronto».

«Esperad, hay una cosa más que quiero decir. Estar en el Liverpool, ganar con el Liverpool y ganar partidos es lo mejor que te puede pasar. Creo que este es el mejor club del mundo cuando ganas algo y el peor club del mundo cuando pierdes. Así que más vale que ganéis el año que viene».



