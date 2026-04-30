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Mohamed Salah, del Liverpool, podría fichar por un grande europeo para jugar con la exestrella del Manchester City
El Fenerbaçe podría fichar a Salah.
Sorpresivamente, el club turco F.B. lidera la carrera para fichar a Salah. Aunque el delantero del Liverpool ha sido vinculado con la Liga Saudí, aún no quiere dejar Europa. Según A Spor, el F.B. se ha reunido dos veces con sus agentes para negociar su llegada.
El jugador de 33 años planea dejar Anfield este verano tras nueve temporadas; aunque renovó hasta 2027, el club le dejará marchar como agente libre por mutuo acuerdo. El club turco conoce las altas pretensiones económicas del jugador, quien buscaría un salario de unas 333 000 libras semanales.
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Reencuentro con viejos conocidos
Si Salah ficha por el Fenerbache, le esperará un vestuario con talento joven y exrivales de la Premier. El club turco ya fichó a Ederson, exguardameta del Manchester City, y al campeón del mundo N'Golo Kanté.
La opción de seguir en un entorno europeo competitivo es clave para el egipcio. Aunque se informa que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) lo ve como el fichaje estrella para suceder a Cristiano Ronaldo como imagen de su liga, su entorno guarda silencio.
Los grandes clubes europeos y la MLS siguen interesados
El Fenerbaçe no es el único club interesado; el director de la selección egipcia, Ibrahim Hassan, asegura que equipos como París Saint-Germain y Bayern de Múnich también siguen la situación. Hassan ha pedido a su estrella que se mantenga en el fútbol de élite: «Preferiría que se quedara en Europa. He oído ofertas del París Saint-Germain, del Bayern de Múnich y de clubes italianos».
Además, advirtió sobre un posible fichaje por la MLS, donde el New York City FC ya ha mostrado interés: «¿La MLS? Estaría fuera del foco. No te acordarías de él más de lo que yo me acuerdo ahora de Lionel Messi. Ni siquiera lo veo», concluyó Hassan.
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La despedida de Anfield sigue siendo la prioridad
Antes de cualquier traspaso, Salah quiere dejar huella en el Liverpool. Una reciente lesión en el tendón de la corva, sufrida durante la victoria 3-1 ante el Crystal Palace, hizo temer que ya hubiera jugado su último partido con los Reds. Sin embargo, se espera que regrese antes de que termine la temporada para despedirse de la afición de Anfield.