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Mohamed Salah criticó el estilo de juego de Arne Slot y pidió recuperar el fútbol «heavy metal» de Jürgen Klopp tras la goleada ante el Aston Villa
Salah exige volver a la filosofía de Klopp
Mohamed Salah criticó con dureza el momento del Liverpool tras perder en West Midlands. En un mensaje en redes, el egipcio lamentó la falta de intimidación del equipo y recordó que él ayudó a convertir a los Reds en campeones.
En un mensaje que cuestionaba los métodos del entrenador Slot, Salah escribió: «He visto a este club pasar de la duda a la fe y de la fe al título. Costó mucho y siempre di todo para ayudar. Nada me enorgullece más. Pero vernos caer otra vez este curso duele y no es lo que merecen nuestros aficionados. Quiero ver al Liverpool recuperar su ataque temible y volver a ganar títulos».
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La crisis de identidad de Anfield bajo el mando de Slot
El estilo de Slot prioriza el control y la posesión, alejándose del caos de alta intensidad anterior. Pero, ante la falta de regularidad del Liverpool, Salah advierte que la identidad del club no debe negociarse y que todo nuevo integrante, incluido el cuerpo técnico, debe adaptarse a ella.
“Ese es el fútbol que conozco y la identidad que debemos recuperar y mantener siempre. Quien llegue al club debe adaptarse a ella. Ganar de vez en cuando no basta para el Liverpool; todos los equipos suman puntos, pero nosotros debemos aspirar a más. Este club significa mucho para mí y mi familia, y quiero verlo triunfar mucho tiempo después de irme”.
La lucha por la Liga de Campeones se decide en el último momento
Pese a las tensiones internas por el estilo de juego, el objetivo inmediato es terminar entre los cinco primeros para asegurar la clasificación a la Liga de Campeones. La derrota en Villa Park obliga a los Reds a ganar el último partido contra el Brentford para garantizar su plaza en la máxima competición europea de la próxima temporada.
«Como siempre he dicho, clasificarnos para la Liga de Campeones de la próxima temporada es lo mínimo y haré todo lo que pueda para que eso suceda», añadió Salah. El delantero, que solo saltó al campo en la segunda parte como suplente contra el Villa junto a Florian Wirtz, liderará la delantera en Anfield en lo que será su emotiva despedida, tras anunciar oficialmente que dejará el club al final de la temporada actual.
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Una derrota histórica para el Liverpool de Slot
El vertiginoso declive del Liverpool bajo Slot tocó fondo en Villa Park, donde los Reds sumaron su 19.ª derrota de la temporada en todas las competiciones. La debacle ante el Aston Villa fue su 12.ª caída en la Premier, cifra que sitúa esta campaña entre las peores defensas de un título moderno, pues solo tres campeones perdieron más partidos al año siguiente.
Además, encajaron cuatro goles en un mismo partido liguero por primera vez en las dos temporadas de Slot, alcanzando la alarmante cifra de 52 tantos recibidos, récord en una campaña de 38 jornadas.