¿Misión imposible? Por qué la historia de la Bundesliga sigue fuera del alcance de Harry Kane mientras el prolífico delantero del Bayern de Múnich persigue el récord goleador de Robert Lewandowski

Se espera que Kane firme un nuevo contrato en Múnich, tras entrar en el último año de su actual acuerdo, pero ¿puede superar a Lewandowski en el apartado goleador? Al responder a esa pregunta, Hamann, que hablaba en asociación con ToonieBet, dijo a GOAL sobre esas hazañas en busca de récords: «Bueno, se mantuvo durante 40 o 50 años y todo el mundo decía que no era posible hacerlo. Pero entonces Lewandowski encontró otra marcha y superó a Gerd Muller por uno.

«Kane ha marcado muchísimos goles en dos o tres temporadas fantásticas y aun así se quedó a cuatro o cinco. Y yo dije esto, creo que fue en Navidad hace ocho meses, nueve meses, cuando la gente decía: “oh, ¿es capaz? porque había marcado, creo, 17, 18, 19 goles en la primera mitad de la temporada”. Y yo dije: creo que todo depende de la Champions League porque, si llegan lejos en la Champions League, habrá uno, dos o tres partidos en los que no jugará, o quizá entre, o incluso no juegue en absoluto.

«Y creo que, si quieres batirlo, probablemente tengas que jugar al menos 30, probablemente 32, quizá todos los partidos. Y con los partidos extra en la Champions League ahora, él tiene un año más.

«Si caen eliminados en la fase de grupos, que no va a pasar, creo que probablemente tendría opciones de lograrlo. Pero no ocurrirá porque probablemente volverá a llegar lejos en la Champions League.

«Y creo que eso juega en su contra cuando se trata del récord porque, cuando juegas un partido de liga en el que probablemente ya has ganado la liga entre dos semifinales o cuartos de final de la Champions League, creo que las posibilidades de que no juegue son muy altas. No van a arriesgar con él y eso no le ayuda. Así que, ¿es capaz de hacerlo? Sí, claro que sí. No creo que lo haga».