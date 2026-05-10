«¿Mis dos últimos partidos? Ya veremos»: el supuesto candidato a fichar por el Bayern de Múnich evita pronunciarse tras su espectacular regreso

«¿Mis dos últimos partidos con la Juve? Ya veremos…», dijo Vlahovic, evitando comprometerse. Aun así, el serbio es muy popular entre la afición de Turín, que coreó su nombre durante el partido. Por ahora todo indica una despedida, aunque el jugador de 26 años se siente cómodo en Piamonte y la posibilidad de jugar la Champions con el tercer clasificado de la Serie A inclina la balanza a su favor.

Sin embargo, varios medios coinciden en que un factor decisivo impide su renovación: el salario. Tras cinco rondas de negociaciones sin éxito, el ambiente se ha enfriado. El delantero quiere mantener sus doce millones de euros netos anuales, pero la Juve pretende reducirlos a la mitad.

Según la bien informada Gazzetta dello Sport, el jugador gana tiempo: espera ofertas de Bayern de Múnich y Barcelona, equipos con los que ya se le ha relacionado.