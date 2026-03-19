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Parma FC v Bologna FC - Serie AGetty Images Sport

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Minotti: «Protegí a dos compañeros de equipo que derribaron una verja con el coche; Galeazzi me atropelló en el Mundial»

El exdefensa del Parma cuenta algunas anécdotas de su carrera.

Lorenzo Minotti recuerda su etapa en el Parma en los años 90.


El exdefensa de la selección nacional declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «La victoria más bonita fue la final de la Recopa de Europa contra el Antwerp en Wembley, el estadio de los estadios y la consagración internacional. Disfruté de todo: el entrenamiento de la víspera, el paseo por la ciudad que siempre hacíamos cuando jugábamos fuera de casa, los escalones para subir a recoger el trofeo. Y, por supuesto, el gol: yo siempre cuidaba el gesto técnico. Y así fue también aquella vez: flexioné la pierna de apoyo, incliné el torso y disparé de volea. Salió una trayectoria extraña, parecía teledirigida».


«En Italia los rivales eran muy fuertes, más que nosotros. Y tenían la costumbre de gestionar la presión durante todo un año. Primero el Milan de los Invencibles, cuya imbatibilidad precisamente nosotros rompimos, y luego la Juventus de Lippi. Nos acercamos, pero no fue suficiente. Sin embargo, ganar la Copa de la UEFA en la final contra esa Juve en 1995 fue una gran satisfacción».


  • COMPAÑEROS CUBIERTOS

    «En 1994 vencimos al Ajax por 2-0 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Recopa de Europa; marqué de falta. Scala nos recomendó que fuéramos a dormir porque el domingo nos enfrentábamos a la Juve (que ganó 4-0 con un hat-trick de Del Piero, nota del editor). A la mañana siguiente, Scala y el masajista Bozzetti me dicen que durante la noche dos compañeros habían derribado una verja con el coche: había que decidir qué hacer. El entrenador entra en el vestuario y, sin mencionar el episodio, anuncia que a partir de ese momento nos iríamos a dormir a la concentración después de cada partido. Yo apoyo la decisión, que enfada a todos los inocentes, para evitar que los culpables sean excluidos de la plantilla: eran dos titulares y el equipo se habría visto debilitado por su ausencia».

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  • EN EL MERCADO

    «El Inter me quería; incluso fui a casa de Pellegrini. Tanzi rechazó la oferta y me ofreció un contrato de seis años, adelantándome una cantidad para comprarme una casa en Parma. Más tarde supe que la Juve también se había interesado por mí, pero solo había hablado con el club».

  • Mundial de Estados Unidos 1994

    «Solo el tercer portero, Bucci, y yo no saltamos al campo; Apolloni me había adelantado en la jerarquía, pero sigue siendo la experiencia más bonita. Algo con lo que soñaba de pequeño cuando, tras los partidos con los amigos del barrio, levantaba trocitos de madera fingiendo que era la Copa del Mundo. Después de la final, pasé junto a ese trofeo y no pude resistir la tentación de acariciarlo. Tengo muchos recuerdos. Hacia el final del Italia-España me di cuenta de que ya no quedaba agua. Hacía un calor tremendo, la prórroga estaba cerca, corrí a los vestuarios y llené una bolsa de basura con botellas y suplementos. Al volver al campo oí un estruendo: no me atreví a mirar. En la pantalla gigante vi a Baggio y Signori abrazándose tras el 2-1 de Robi. Me volví loco de alegría y me arrolló Galeazzi, que estaba listo para las entrevistas. Tras el partido, Luis Enrique irrumpió en nuestro autobús para vengarse de Tassotti: un buen jaleo, pero nada grave».

  • MARADONA

    «Mi primer año en la Serie A. Le pedí la camiseta en el partido de ida, tras lo que había sido nuestra primera victoria en el campeonato. Me dijo que me la daría en el partido de vuelta. En el San Paolo se lo recordé y él me tranquilizó: “Te la daré en el vestuario”. Pero allí el túnel es larguísimo, temía haber perdido la oportunidad. En cambio, cuando llegué delante del vestuario, Diego me estaba esperando con su camiseta. Ese día el Nápoles ganó 4-2, yo marqué de falta y él hizo un doblete de penalti: fueron los últimos goles que marcó Maradona en el San Paolo en la Serie A».