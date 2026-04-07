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Minnesota ofrece información actualizada sobre el estado de salud de James Rodríguez tras la hospitalización del exjugador del Real Madrid por deshidratación grave
El colombiano vuelve a los entrenamientos
Los Loons han confirmado que Rodríguez se presentó el lunes en las instalaciones de entrenamiento del club para iniciar un programa supervisado de reincorporación a la actividad tras sufrir una deshidratación grave durante el parón internacional. El estado físico del jugador, de 34 años, está siendo evaluado minuciosamente por el equipo médico antes de que reciba el visto bueno para volver a la competición en la MLS. Su reincorporación al primer equipo se llevará a cabo siguiendo estrictos protocolos médicos para garantizar que no se produzcan nuevos contratiempos.
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Minnesota desmiente los rumores sobre problemas graves de salud
La emergencia médica se produjo tras el partido amistoso de Colombia contra Francia el 29 de marzo. Tras sentirse indispuesto tras el partido, Rodríguez fue ingresado en el hospital el 31 de marzo para recibir una terapia de hidratación intravenosa con el fin de tratar una deshidratación grave. Aunque recibió el alta al cabo de tres días, comenzaron a circular especulaciones sobre su estado.
«James se presentó hoy, lunes 6 de abril, en las instalaciones de entrenamiento del club y participó en una sesión supervisada de reincorporación a la actividad», declaró el Minnesota en un comunicado oficial. «Su reincorporación al entrenamiento completo con el equipo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y se guiará íntegramente por su evolución clínica.
El Minnesota United FC se toma muy en serio la salud y la privacidad de sus jugadores. El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar de manera inequívoca que no ha habido evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis».
Dificultades en la MLS
El ganador de la Bota de Oro del Mundial de 2014 llegó a Minnesota a principios de este año. Sin embargo, su adaptación a la vida en Estados Unidos se ha visto dificultada por las lesiones y los problemas de salud. Esta temporada solo ha jugado 39 minutos con su nuevo equipo.
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¿Y ahora qué?
Rodríguez seguirá ahora con su recuperación para recuperar su plena forma física. Se espera que esté disponible para el partido de la MLS del domingo, en el que Minnesota se enfrentará al San Diego FC. Los Loons ocupan actualmente el noveno puesto de la Conferencia Oeste, con solo ocho puntos en seis partidos, a ocho puntos del líder, el LAFC.