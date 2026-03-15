¡Mina lo ha vuelto a hacer! Provoca a Durosinmi, que reacciona con una patada y es expulsado: todas las «víctimas» del defensa del Cagliari

Minuto 37. El Pisa va ganando gracias a un gol de penalti de Moreo, pero el rumbo del partido corre el riesgo de dar un giro debido a una decisión arbitral: la expulsión del delantero toscano, Durosinmi. Tarjeta roja directa para el exjugador del Viktoria Plzen, culpable de haber cometido una falta por reacción contra Mina. Las imágenes lo dejan claro. En ellas se ve a ambos enzarzarse lejos del balón, intercambiando algunas palabras antes de que el delantero le dé una patada al rival entre las piernas y en las partes íntimas. En su regreso tras el parón posterior al partido Inter-Juventus, el árbitro La Penna decide la expulsión y castiga la reacción del delantero.

Inútiles las protestas del Pisa, que intentan hacer cambiar de opinión al árbitro, quien, sin embargo, se mantiene firme. A partir de ahí, Mina se convierte en el blanco de los aficionados del Arena Garibaldi, que comienzan a silbarlo cada vez que toca el balón. Y llega puntualmente también la intervención de Pisacane, quien, en el descanso, ha considerado oportuno sustituir a su jugador para preservarlo, dando entrada a Zappa. El colombiano vuelve así a estar en el ojo del huracán, una vez más por comportamientos que ya le habían valido diversas críticas en el pasado.