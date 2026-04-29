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¡Millie Bright se retira! La capitana del Chelsea y exjugadora de las Lionesses cuelga las botas con efecto inmediato tras una carrera de 17 años repleta de títulos
Una carrera ilustre: la etapa de Bright en el Chelsea llega a su fin
Bright llegó al Chelsea procedente del Doncaster Rovers Belles en 2014, con 21 años, y pronto se convirtió en una pieza clave. Ese mismo año las Blues conquistaron la FA Cup y la WSL, iniciando una etapa de dominio en el fútbol femenino inglés. Desde entonces no dejó de crecer junto a un club que se convirtió en dominador del fútbol femenino inglés.
Entre 2020 y 2025 el Chelsea sumó seis ligas seguidas y siete de doce copas nacionales, además de disputar otras tres finales. Fue clave para que el equipo alcanzara su primera final de la Liga de Campeones Femenina, lograra el primer triplete y cerrara la pasada temporada invicta en Inglaterra, al ganar la WSL, la FA Cup y la Copa de la Liga sin perder un solo partido. Además, fue elegida cuatro veces para el Equipo del Año de la PFA y dos veces para el FIFPRO World XI.
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Ausente desde febrero: un final difícil para el ídolo Bright
Esta temporada ha sido complicada para Bright, quien ha disputado pocos minutos debido a la profundidad defensiva del Chelsea: el fichaje de Naomi Girma, el impacto de Veerle Buurman tras su cesión en los Países Bajos y el regreso de Kadeisha Buchanan tras su lesión de ligamento cruzado anterior.
Recientemente, una lesión en el tobillo la ha mantenido inactiva desde que se retiró cojeando en la victoria sobre el Tottenham a principios de febrero. Ese partido, el 314 con el club, fue su último, pues su retirada es efectiva de inmediato.
Se abre un nuevo capítulo: Bright asumirá dos nuevas funciones en el Chelsea
Al anunciar su retiro, Bright declaró: «Representar al Chelsea durante 12 años lo ha sido todo para mí, pero ahora digo adiós al fútbol. Lo di todo y nunca quise defender otro escudo. Estoy lista para una nueva etapa. Siempre seré del Chelsea, pero de otra forma».
Bright asumirá dos nuevos cargos en el club: administradora de su fundación y embajadora. En un comunicado, el Chelsea indicó que así podrá seguir «su apasionada labor de apoyo a los demás, que comenzó mientras nos representaba sobre el terreno de juego».
En una carta abierta a la afición, Bright añadió: «Este club lo es todo para mí. Durante mi carrera y mi vida, el Chelsea ha sido mi motivación cada día, ayudándome a superar los momentos difíciles. Le debo todo: a la gente que he conocido, a los amigos que he hecho y, sobre todo, a los recuerdos.
«Me llevo esos recuerdos a casa y, cuando tenga hijos, les contaré todo sobre mi carrera, les enseñaré las fotos y los trofeos. Ha sido el mayor regalo. Nunca esperé lo que ha sucedido en los últimos 12 años. Ni siquiera esperaba ser futbolista, y mucho menos profesional, jugar en uno de los clubes más grandes del mundo y levantar todos esos trofeos juntos».
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Una oportunidad para despedirse: Bright será homenajeado en Stamford Bridge
El Chelsea rendirá homenaje a la trayectoria de Bright antes del último partido de la WSL, el 16 de mayo contra el Manchester United en Stamford Bridge.
La defensa también será homenajeada por la selección inglesa más adelante, tras retirarse del fútbol internacional este año, con 88 partidos y el título europeo de 2022. La Federación Inglesa aún no ha dado detalles, pero las aficionadas de las Lionesses podrán celebrar su carrera en un próximo partido en casa.
«Estamos deseando darle la bienvenida a un partido en casa pronto y reconocer su extraordinaria contribución al deporte», declaró el miércoles la seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, tras el anuncio de Bright. «Le deseo todo lo mejor para lo que venga después».