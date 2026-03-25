Milik, la Lazio se lo está planteando: valor, contrato y postura de la Juventus

Arek Milik ha vuelto por fin a los terrenos de juego, tras dos años de calvario, y ahora mira al futuro con confianza. El polaco, nacido en 1994, a quien Luciano Spalletti sacó al campo en los últimos minutos del Juventus-Sassuolo (1-1), tiene contrato con los bianconeri hasta el 30 de junio de 2027, pero su permanencia en Turín no está en absoluto asegurada.





La Vecchia Signora parece dispuesta a rediseñar su ataque de cara a la próxima temporada, con la renovación de Dusan Vlahovic y las salidas de Jonathan David y Lois Openda. En este contexto, Milik tiene dos opciones: quedarse como «recambio», intentando ganarse un hueco en la rotación y confiando en encontrar un destino una vez que sea libre de contrato en 2027, o bien buscar desde ya un equipo que le permita jugar con más continuidad de la que podría tener en el equipo bianconero.



