Milán, visita a los pequeños pacientes: «Ha sido bonito para ellos, pero también para nosotros: hemos visto su fortaleza»

«Ha sido muy emocionante. No es fácil enfrentarse a este tipo de situaciones, pero ver una sonrisa tras un pequeño gesto es algo que se queda grabado. Esperamos poder volver a hacerlo, porque te deja muchas satisfacciones». La visita forma parte de una iniciativa más amplia. De hecho, en los últimos meses, la cantera del Milan ha organizado una recogida de juguetes y fondos, en la que han participado niños y familias.

Una señal clara, la del Milan, de cercanía al territorio.