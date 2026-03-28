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England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Milán, Tomori abandona la concentración de Inglaterra: se perderá el partido contra Japón y regresará antes

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F. Tomori

El defensa central inglés regresará antes de lo previsto a Milán.

Llegan buenas noticias para el Milan, que verá cómo uno de sus titulares y pilares defensivos regresa antes a Milán durante este parón por los partidos internacionales: de hecho, tal y como ha comunicado oficialmente la Federación Inglesa de Fútbol, Fikayo Tomori abandona la concentración de la selección de los Tres Leones y no participará en el próximo partido amistoso que Inglaterradisputará contra Japón.

No hay ningún problema físico para el central inglés del Milan, sino simplemente una decisión del seleccionador tras el partido disputado contra Uruguay (en el que el propio Tomori fue titular).

  • EL COMUNICADO

    A continuación, el comunicado oficial.

    «La convocatoria actualizada de Inglaterra, compuesta por 27 jugadores, se está preparando para el partido del martes contra Japón en el estadio de Wembley. En total, ocho jugadores abandonarán la concentración, entre ellos Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori y Dominic Calvert-Lewin.
    John Stones regresará al Manchester City para someterse a un reconocimiento médico tras sufrir una molestia durante el entrenamiento previo al empate 1-1 del viernes por la noche contra Uruguay.
    Adam Wharton, del Crystal Palace, y Noni Madueke, del Arsenal, han regresado a sus clubes debido a las lesiones sufridas durante el partido. Declan Rice y Bukayo Saka también volverán al Arsenal para someterse a reconocimientos médicos, tras haber llegado el viernes junto con otros nueve jugadores.
    El resto del grupo estaba compuesto por Dean Henderson, Nico O'Reilly, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Dan Burn, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Anthony Gordon y Harry Kane».

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  • VUELVE A MILÁN

    Fikayo Tomori regresa, pues, primero a Milán y, a partir del miércoles (tras los tres días de descanso concedidos por el entrenador Massimiliano Allegri), se incorporará a las instalaciones de Milanello para preparar el delicado partido de liga contra el Nápoles, encuentro en el que será titular en una zaga que también contará con De Winter y Pavlovic, a la espera de que Gabbia se recupere de su lesión.

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