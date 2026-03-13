Milán, se trabaja para consolidar la mejor defensa de Europa: negociaciones para la renovación de Pavlovic

Tras 28 jornadas de liga, el Milan cuenta con la mejor defensa de las cinco principales ligas europeas. Un dato que rompe totalmente con la tendencia observada, sobre todo la temporada pasada, cuando los rossoneri encajaban goles una y otra vez y terminaron la liga con 43 goles en contra (1,13 por partido). A pesar de ello, la plantilla no ha cambiado, salvo por la sustitución de Thiaw, vendido por más de 40 millones al Newcastle, por De Winter, llegado por 18 millones procedente del Genoa.

El Milan de Massimiliano Allegri solo ha encajado 20 goles en los 28 partidos disputados hasta ahora en la liga. Un promedio, el de 0,71, que lo sitúa en primer lugar en goles encajados por partido entre las cinco principales ligas europeas. Hasta la última jornada, el líder era la Roma, que con la derrota por 2-1 en Génova ha caído al cuarto puesto (21 en 28 partidos, 0,75/90’).