Milán, Rashford vuelve a estar en boca de todos: confirmaciones desde España e Inglaterra, qué se filtra sobre su futuro

Los compañeros de Mundo Deportivo señalan que el entorno de Rashford y el Barcelona ya han acordado las posibles condiciones contractuales de su futuro contrato, en caso de que los catalanes decidan activar la opción y fichar al jugador inglés.

Sin embargo, la decisión definitiva no se tomará hasta el final de la temporada y solo si los azulgranas logran ajustarse a los estrictos parámetros del Fair Play Financiero.