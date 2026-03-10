Milán, ¿quién jugará en lugar de Rabiot contra la Lazio? Todas las soluciones de Allegri

Una amonestación en el derbi que le salió cara.
En el derbi contra el Inter, ganado por 1-0 (gol de Estupinan en la primera parte) por el Milan, Adrien Rabiot recibió una tarjeta amarilla en el minuto 80 del partido, válido para la vigésimo octava jornada del campeonato, por una falta sobre Dumfries, sancionada por el árbitro Doveri.
Ahora, el centrocampista francés se verá obligado a perderse el próximo partido de la Serie A, que se disputará el domingo por la noche, a las 20:45, en el Estadio Olímpico, contra el Lazio.