Pisa SC v AC Milan - Serie A

Milán, ¿quién jugará en lugar de Rabiot contra la Lazio? Todas las soluciones de Allegri

Las posibles soluciones del técnico rossonero de cara al delicado partido en el Olímpico.

Una amonestación en el derbi que le salió cara.

En el derbi contra el Inter, ganado por 1-0 (gol de Estupinan en la primera parte) por el Milan, Adrien Rabiot recibió una tarjeta amarilla en el minuto 80 del partido, válido para la vigésimo octava jornada del campeonato, por una falta sobre Dumfries, sancionada por el árbitro Doveri.

Ahora, el centrocampista francés se verá obligado a perderse el próximo partido de la Serie A, que se disputará el domingo por la noche, a las 20:45, en el Estadio Olímpico, contra el Lazio.

  • AUSENCIA IMPORTANTE

    Será una ausencia importante para el equipo rossonero, dada la importancia absoluta del exjugador de la Juventus en el juego de Massimiliano Allegri. Además del peso específico del jugador transalpino en el esquema del Milan, hay un factor que no debe subestimarse: en los seis partidos jugados sin Rabiot, el equipo de Via Aldo Rossi solo ha conseguido dos victorias, además de tres empates y una derrota.

    La media de puntos es de 1,5, muy inferior a los 2,55 que el Milan consigue con Rabiot en el campo.

  • QUIÉN JUEGA EN SU LUGAR

    Estas son las estadísticas, ahora hay que pensar en el campo y en las posibles soluciones de Allegri contra la Lazio: ¿quién jugará en lugar de Rabiot?

    Teniendo en cuenta que Luka Modric y Youssouf Fofana, decisivo con su asistencia a Estupinan, estarán en el campo desde el minuto 1 con los biancocelesti, hay que entender quién completará el mediocampo, que ya no cuenta con Loftus-Cheek: todas las pistas apuntan a Jashari o Ricci.

    En la situación actual, el exjugador del Torino tiene ventaja para ser titular, pero el centrocampista suizo está presionando para volver al terreno de juego y demostrar todo su potencial y talento, en una temporada marcada por la larga lesión que lo ha mantenido fuera de juego durante varios meses.

