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Milán, ¿qué está pasando en la zona de San Francesco de San Donato? Entre proyectos, recursos ante el TAR y problemas de deterioro

Tras el recurso presentado por Los Verdes ante el Tribunal Administrativo Regional, el proyecto del Milan para la zona de San Francesco en San Donato se encuentra paralizado

La decisión del Milan de volver a intentar adquirir los terrenos de San Siro ha provocado, inevitablemente, cambios en otro proyecto de Red Bird: la construcción de un estadio independiente en la zona de San Francesco, en San Donato Milanese.

Hasta ahora, la propiedad estadounidense, que posee la mayoría de las acciones del club de la calle Aldo Rossi, ya había invertido 55 millones de euros, antes de que se suspendiera el Acuerdo de Programa firmado.

Para entender lo que está sucediendo hay que dar un paso atrás: el proyecto del nuevo estadio del Milan en la zona de San Francesco, en San Donato Milanese, fue bloqueado por el Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Lombardía en octubre de 2025. La sentencia anuló la resolución de 2021 que transformaba la zona, destinando una parte significativa del terreno a zona verde, lo que invalidó el proyecto inicial.

  • PANORAMA GENERAL

    El tribunal ha paralizado el proceso a raíz del recurso presentado por los ciudadanos y el Comité «No al Estadio», cuestionando el uso previsto de una parte considerable de los terrenos (unos 45 000 m² de un total mucho mayor). La impugnación fue impulsada principalmente por los Verdes y posteriormente aceptada por el Tribunal Administrativo Regional.

    En enero de 2026, el Ayuntamiento comunicó el rechazo del acuerdo de programa, interrumpiendo de hecho el desarrollo del proyecto principal del estadio.

    El Ayuntamiento de San Donato, según ha podido saber nuestra redacción, se encuentra a la espera de algunas valoraciones y espera que se aclare pronto el recurso presentado por los Verdes. El objetivo sigue siendo el mismo: evaluar y debatir un proyecto serio que pueda aportar mejoras para la comunidad y para la fortaleza económica del propio municipio.



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  • ZONA REHABILITADA

    El 10 de junio de 2024, hace aproximadamente dos años, se iniciaron las obras de limpieza general de la zona de San Francesco en San Donato Milanese: se trataba de trabajos que incluían el corte del césped, la retirada de residuos y la instalación de una valla. Una obra importante que, más allá de las quejas de ecologistas y residentes sobre el impacto ecológico, también había llevado a la rehabilitación de una amplia zona que se encontraba sumida en el malestar y el tráfico de drogas.

    El mayor riesgo de esta fase de estancamiento es que determinados problemas puedan volver a preocupar tanto al Ayuntamiento como a la comunidad de San Donato. Por el momento, según informan fuentes bien informadas, la situación sigue bajo control.

  • DEPRECIACIÓN DE ONCE MILLONES

    La suspensión del Acuerdo de Programa ha dado lugar a una depreciación de unos 11 millones de euros, tal y como se destaca también en el último balance del AC Milan: «mayores depreciaciones de otros activos fijos materiales (debido a la suspensión del procedimiento administrativo para la construcción del nuevo estadio en el municipio de San Donato Milanese) por valor de 11 millones de euros».

  • PROYECTOS FUTUROS Y ALTERNATIVAS

    El Milan no ha descartado en absoluto la posibilidad de construir un complejo deportivo en la zona de San Francesco, en el municipio situado al sur de Milán. Los terrenos son propiedad de la sociedad de Via Aldo Rossi a través de su filial SportLifeCity.

    Los rumores apuntan a varias alternativas respecto a la construcción del nuevo estadio: la principal es la creación de un centro para las categorías inferiores que permita desarrollar el trabajo y los proyectos llevados a cabo en Vismara.

    No solo se trata del sector juvenil, ya que el Milan también está pensando en un centro dedicado a su equipo de fútbol femenino.

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