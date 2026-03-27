Milán, Pulisic y la renovación: cita apuntada en la agenda, qué se filtra sobre el futuro del estadounidense

Los aficionados del Milan no tienen poca memoria y, por eso, recibieron con aplausos la sustitución de Pulisic por Giménez en el minuto 32 de la segunda parte del Milan-Torino. El último gol de «Capitán América» se remonta al 28 de diciembre contra el Verona; desde entonces, nada: problemas físicos, malentendidos en el vestuario y una renovación de contrato estancada. Y sus compañeros también están con él, como lo demuestra la celebración de Fofana y Rabiot, que se llevaban el brazo a la cara, el gesto característico del exjugador del Chelsea tras cada gol marcado.
Pulisic ha pasado de una media de un gol cada 74 minutos en los primeros partidos, fulgurantes, a un sorprendente cero en los catorce siguientes. La asistencia a Rabiot es un pequeño consuelo que sirve para mitigar la decepción y mirar con más optimismo al partido en el Maradona contra el Nápoles, donde será uno de los jugadores más esperados por razones obvias.