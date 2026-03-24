Las prioridades del Milan para el próximo mercado de fichajes de verano serán, sobre todo, un delantero centro capaz de marcar más de diez goles y un defensa central que también pueda jugar como lateral en una defensa de tres. En los últimos días, Allegri se ha reunido con la directiva para intercambiar ideas de cara al próximo mercado de fichajes de verano, en el que el club de la via Aldo Rossi ampliará la plantilla de los actuales 19 jugadores a 24 o 25, con vistas a su probable regreso a la Liga de Campeones. Según las últimas informaciones, las operaciones de seguimiento habrían comenzado el domingo pasado en Bolonia, con motivo del partido entre los rossoblu y la Lazio.
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Milán, ojeadores en el Dall'Ara para el Bolonia-Lazio: estos son los jugadores a los que siguen los rossoneri
GILA, OBJETIVO: EL CALOR
El ojeador rossonero también pudo seguir de cerca a Mario Gila, el defensa español de laLazio que lleva tiempo en el punto de mira del Diavolo. Después de que en enero el presidente Lotito lo declarara prácticamente intransferible, ahora el panorama ha cambiado porque el jugador ya ha comunicado al club biancoceleste que no tiene intención de renovar su contrato, que vence en 2027. El Milan está valorando presentar pronto una oferta para adelantarse a la competencia del Aston Villa y el Inter; la Lazio deberá ceder el 50 % de los ingresos al Real Madrid.
Castillo
En las filas del Bolonia, los rossoneri han seguido con interés tanto al delantero argentino Santiago Castro, que le gusta mucho a Geoffrey Moncada, como al lateral izquierdo Juan Miranda. Este último ya había estado a punto de fichar por los rossoneri dos años antes de que el exjugador del Betis firmara precisamente con el Bolonia.