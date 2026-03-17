¿La gota que colmó el vaso? La temporada de Rafael Leão ha sido irregular, por decirlo suavemente: por un lado, se ha hablado a menudo de un número 10 más responsable, constante y con dotes de líder, pero no han faltado actuaciones por debajo del nivel esperado y, como en el caso de la derrota en el Olimpico contra la Lazio, episodios que en la sede del club no pueden gustar. No ha habido ninguna multa ni amonestación oficial, pero La Gazzetta dello Sport escribe hoy que los directivos rossoneri estarían dispuestos a escuchar las posibles ofertas que lleguen en verano por el portugués.
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Milán, ¿Nusa como sustituto de Leao? La valoración de los rossoneri y la del Leipzig: ¿qué puede pasar en el mercado?
EL PRECIO ADECUADO
Según recuerda La Rosea, el contrato de Leao incluye una cláusula de 170 millones de euros, pero, obviamente, el Milan también tendrá en cuenta ofertas considerablemente inferiores, quizá en torno a los 80 millones de euros: ¿de quién podrían provenir, para un jugador al que actualmente sería difícil incluir entre los mejores del mercado? Quizá de algún equipo de la Premier League o de Arabia Saudí. En todo esto hay que tener en cuenta también que la oferta debe ser aceptada no solo por el Diavolo, sino también por su número 10.
IDEA NUSA
Solo cuando Leao se haya despedido —una cuestión que aún está por ver y vivir—, el Milan debería recurrir al mercado de fichajes para buscar un sustituto. El perfil parece ser más el de un extremo que el de un delantero, un puesto en el que Allegri ha reinventado al portugués esta temporada. La Gazzetta menciona el nombre de Antonio Nusa, noruego nacido en 2005 del Leipzig, que ha disputado dos partidos de altísimo nivel contra Italia en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, que su selección ganó precisamente por delante de los azzurri. Si los alemanes no logran clasificarse para la próxima Liga de Campeones (actualmente son quintos, a tres puntos del Hoffenheim y el Stuttgart), podrían convencerse de la oportunidad de sacar provecho económico.
LA TEMPORADA Y EL PRECIO DE NUSA
Nusa está valorado en unos 35 millones de euros: esta temporada, con el Leipzig, ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias en 23 partidos de liga, a lo que hay que sumar 1 gol y 1 asistencia en otros 4 partidos de la DFB-Pokal, la copa nacional alemana.