Buenas noticias para el Milan y para Massimiliano Allegri de cara al partido del 6 de abril en el Maradona contra el Nápoles de Antonio Conte. Tal y como se había anunciado estos últimos días, Ruben Loftus-Cheek ha vuelto a entrenar con el grupo con un dispositivo para protegerse la cara. El centrocampista rossonero fue operado al día siguiente del Milan-Parma para reparar la fractura del hueso alveolar que también le provocó la pérdida de algunos dientes. La intervención al centrocampista inglés fue realizada por un equipo de especialistas en cirugía maxilofacial.
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Milán: Loftus-Cheek vuelve a entrenar con el grupo; Leao y Gabbia siguen con sus tratamientos
HACIA LA CONVOCATORIA
El choque fortuito con Corvi parecía haber comprometido la temporada de Loftus-Cheek, pero, gracias al equipo médico rossonero, ahora está listo para echar una mano al equipo en un final de temporada que puede deparar sorpresas. El inglés ha entrenado con el grupo (reducido debido a los jugadores convocados por sus respectivas selecciones) y estará a disposición de Allegri para el partido en el Maradona contra el Nápoles.
TERAPIAS PARA LEAO Y GABBIA
RafaLeão y MatteoGabbia han continuado con sus tratamientos y cuidados; su estado y su evolución se supervisarán día a día. El objetivo, para ambos, es volver a estar a disposición de Allegri nada más terminar el parón.