Milán, Loftus-Cheek se ha recuperado: jugará con una protección especial contra el Nápoles

Llegan buenas noticias desde la enfermería rossonera, ya que Ruben Loftus-Cheek puede considerarse oficialmente recuperado y a disposición del Milan de Massimiliano Allegri, de cara al partido de liga correspondiente a la jornada 31 de la Serie A contra el Nápoles.

El técnico de Livorno contará, por tanto, con un arma más para el delicado partido a domicilio en el Maradona contra los hombres de Antonio Conte, ya que el centrocampista inglés podrá ser alineado tras la operación a la que se sometió a raíz del traumatismo facial sufrido en el partido en casa contra el Parma.