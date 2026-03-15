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Milán, Leao se enfada por el cambio: no quiere el abrazo de Allegri y da una patada a las botellas

El portugués se mostró muy nervioso en el momento de su sustitución

En el minuto 67 del Lazio-Milan, con el marcador 1-0 a favor de los locales, Max Allegri realizó un doble cambio en el Milan: Leao y Fofana salieron del campo y entraron Fullkrug y Nkunku.

Leao, de forma muy clara y evidente, no se toma bien el cambio: primero habla con Maignan, que se acerca a él para intentar calmarlo, y luego niega con la cabeza. Al salir del campo, Allegri intenta abrazarlo, pero el portugués parece no estar de acuerdo y se escabulle. Según informan los comentaristas de DAZN, Leao le dice a Allegri: «Mister, déjame seguir, quedan 20 minutos». 

  • Patear botellas

    Una vez en el banquillo, según informan los reporteros de DAZN, Leao da patadas a unas botellas. 

    En el minuto 84, las cámaras lo enfocan de nuevo y, sentado en el banquillo,Leao sigue sacudiendo la cabeza

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