Milán, las cifras reales del fichaje de Andrej Kostic. El vicepresidente del Partizan, Mijatovic: «Una cantidad irrisoria; habría dicho que no si me hubieran consultado»

El Milan cerró la operación en los últimos días por un importe de 3,5 millones de euros en concepto de pago fijo, a los que hay que sumar 4,5 millones de euros y un porcentaje sobre la futura reventa. Un acuerdo que ronda en total los 10 millones de euros, una cifra que ha generado una fuerte polémica dentro de la directiva del Partizan de Belgrado. De hecho, en el portal serbio sportkse.net se ha publicado un comunicado en tono bastante duro emitido por el vicepresidente del Partizan, Pedrag Mijatovic, exdelantero del Real Madrid y de la Fiorentina. «En relación con la información sobre el traspaso de Andrej Kostić al Milan, me veo en la obligación de dirigirme en primer lugar a los aficionados del Partizan, pero también al resto del público deportivo, y de precisar claramente que me distancio por completo de dicha decisión. Afirmo con total responsabilidad que no se me ha consultado en modo alguno sobre el traspaso de Andrej Kostić y que ni siquiera he visto la oferta del Milan. Subrayo que, si hubiera participado en el proceso de decisión, habría dejado claro de forma inequívoca a todos los miembros del Consejo de Administración que me opongo rotundamente a aceptar una oferta tan irrisoria. Este comportamiento constituye una grave violación de los estatutos de la sociedad, teniendo en cuenta que, en virtud de mi cargo y de mis competencias bien definidas, soy responsable de todo el sector deportivo del club, incluidas las cuestiones relativas a la política de fichajes y al desarrollo de los jugadores».