Christian Comotto es una de las revelaciones más prometedoras de la actual temporada de la Serie B. Con talento y personalidad, este jugador nacido en 2008, propiedad del Milan y actualmente cedido al Spezia, está cuajando una temporada de altísimo nivel. Con Donadoni en el banquillo, se ha convertido en titular del equipo ligure y está adquiriendo una experiencia profesional muy formativa, también de cara a una continuación de su carrera que sin duda será de gran valor.
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Milán: la joven promesa Comotto brilla con el Spezia; su valor de mercado ha aumentado un 80 %
TIENE UN VALOR DE 4,5 MILLONES DE EUROSSegún las estimaciones de Transfermarkt, su valor ha aumentado un 80 %, hasta alcanzar los 4,5 millones de euros. Un resultado notable para un jugador nacido en 2008, que además es el único menor de edad de la Serie B que ha registrado un crecimiento similar.
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