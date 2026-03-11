Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
CM Grafica Kean Milan 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Traducido por

Milán, Kean bajo observación especial: tres factores para llevarlo a Milán

El fichaje ofensivo que Max Allegri quiere para el próximo verano es precisamente el delantero italiano de la Fiorentina.

El nombre de Moise Kean será inevitablemente el protagonista absoluto del próximo mercado de fichajes de verano. Salvo sorpresas y aunque la Fiorentina consiga finalmente salvarse y permanecer en la próxima Serie A. Durante el verano de 2025, el delantero italiano rechazó varias ofertas, convencido de la solidez del proyecto de la Viola, hasta el punto de firmar un nuevo contrato con vencimiento en 2029, un aumento de sueldo y un retoque al alza de su salario. 

Siete meses después, ni él ni el club han cumplido sus promesas y, con una probable reestructuración que se llevará a cabo en Florencia, esa cláusula y esos rumores rechazados volverán con fuerza a dominar la escena. Y entre los clubes que están en primera línea para ficharlo siempre está, según informan Matteo Moretto y Fabrizio Romano, el Milan.

  • EL MILÁN ESTÁ AHÍ: BAJO VIGILANCIA ESPECIAL

    La noticia del interés del Milan, como ya se ha dicho, vuelve a estar de actualidad. La razón principal es que la idea del Milan parte sobre todo de Massimiliano Allegri. En enero, cuando el Milan ya había cerrado el fichaje de Fullkrug y no había margen, Allegri pidió al club rossonero que intentara hacer un esfuerzo por Kean. En ese momento, las cifras y la deficitaria situación de la Fiorentina en la clasificación no permitieron abrir este expediente. 

    Sin embargo, el nombre ha permanecido sobre la mesa de los directivos rossoneri, y el Milan sigue siguiendo muy de cerca la situación relacionada con el futuro del delantero formado en la cantera de la Juventus. Kean es un perfil que gusta mucho al Milan y la situación se evaluará para el verano.

    • Anuncios

  • TRES FACTORES PARA CONVENCER A MOISE

    Según Romano y Moretto, hay varios factores que pueden acercarlo a los rossoneri. En primer lugar, Kean es muy amigo de Rafael Leao, con quien comparte la pasión por la música rap y con quien también ha producido algunas canciones. Luego está el papel de Allegri, que siempre ha considerado a Kean un jugador de alto nivel, incluso en los momentos más oscuros de su aventura en la Juventus, y, por último, que Moise se muestre entusiasmado con la idea del Milan (incluso presionando a la Fiorentina), sobre todo gracias a la participación en la próxima Champions League, que evidentemente no podrá jugar en Florencia (la oportunidad europea de los violetas pasa ahora solo por la victoria en la Conference League).

  • LAS CIFRAS DE LA FIORENTINA

    Por lo tanto, por parte de Kean no debería haber problemas. Sin embargo, si se llega a negociar, será muy difícil con la Fiorentina. La cláusula de rescisión de 62 millones de euros es la cifra por la que el club viola quiere empezar a negociar, independientemente de su validez en Italia o de la validez del periodo de actividad (los datos no son oficiales, pero la cláusula del antiguo contrato era válida del 1 al 15 de julio). Esa cifra se considera actualmente demasiado alta para el Milan, que no tiene ninguna intención de desangrarse económicamente por él.

Conference League
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Rakow Czestochowa crest
Rakow Czestochowa
RAK
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milán crest
AC Milán
MIL
0