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grafica cm gimenez milan febbraio 2026Getty Images
Gabriele Stragapede

Traducido por

Milán, Giménez se desahoga: «Era titular, dudaba entre dejarlo o seguir. Tomé medicamentos para poder jugar; llegó un momento en que ya no podía correr»

AC Milán
Serie A
S. Gimenez

El delantero mexicano cuenta su larga temporada de baja por lesión.

Una larga lesión, una decisión difícil y un periodo de recuperación que acaba de terminar y que le ha llevado a volver al campo durante el último partido de liga, en los últimos minutos del encuentro de la Serie A contra el Torino.

Santiago Giménez, delantero mexicano número 7 del Milan, en una entrevista concedida a TUDN, ha contado el proceso que le llevó a la decisión definitiva de operarse del tobillo, describiendo todo su estado de ánimo y las sensaciones que experimentó durante ese largo periodo alejado de los terrenos de juego.

A continuación, todas sus declaraciones.

  • ¿DE DÓNDE VIENE EL MOLESTIA EN EL TOBILLO?

    Giménez cuenta desde cuándo padecía problemas en el tobillo: «Las molestias ya las tenía desde antes de la Copa Oro; como jugador, dices que no es nada, que hay que seguir adelante, pero después de cada partido el dolor empezó a aumentar cada vez más, hasta que llegó un punto en el que el dolor era realmente intenso».

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  • LAS DUDAS

    El delantero mexicano también habla de la necesidad de tomar medicamentos para seguir adelante y continuar jugando: «Era titular en el Milan, mis expectativas eran muy altas, y ahí es cuando empiezas a dudar si dejarlo o seguir. Decidí seguir adelante, tomé medicamentos para poder jugar, hasta que llegué a un punto en el que ya no podía seguir adelante ni correr, me dolía mucho».

  • LA ELECCIÓN

    Por último, el número 7 mexicano del Milan cuenta cómo tomó la decisión de dejarlo: «En aquel partido contra el Atalanta tomé una dosis doble de medicamentos, allí decidí parar y, tras las pruebas y las radiografías, la decisión fue operarme; tienes el Mundial en verano, evalúas todas las posibilidades, la decisión que tomé fue operarme, junto con mi familia, y fue la mejor elección».

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