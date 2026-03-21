En el Milan-Torino, Santi Giménez volvió a saltar al campo, 144 días después de su lesión de tobillo. El mexicano puede suponer un refuerzo más para el equipo de Allegri en esta recta final del campeonato. Estas son sus declaraciones a Sky.
Getty
Traducido por
Milán, Giménez: «Por fin estoy bien, echaba de menos el campo. ¿Goles? No quiero presionarme. Y creemos en el Scudetto»
CONDICIÓN FÍSICA - «Me encuentro muy bien, echaba de menos el campo. Ha sido un largo camino, lleno de altibajos. Por fin estoy de vuelta en el campo; tuve algunos problemas con el tobillo, pero ahora todo va bien».
SCUDETTO - «Siempre creemos en ello, pero ahora pensamos partido a partido y lo más importante es estar siempre preparados, sin pensar en el futuro. Cuando volvamos de los compromisos con las selecciones nacionales tendremos que estar concentrados».
SIN GOLES - «No quiero presionarme, solo quiero ayudar al equipo a ganar, que es lo más importante. El resto vendrá solo».
ALLEGRI - «Nos ayuda mucho, pero lo más importante es jugar para el equipo. Él está contento con nosotros, siempre nos lo dice».
Anuncios