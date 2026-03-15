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Grafica Calciomercato Gila Milan 2025 16.9Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

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Milán, Gila en el punto de mira: objetivo para la defensa, toda la verdad sobre el fichaje con la Lazio

Será una noche especial para el defensa de la Lazio, que está en el punto de mira de los rossoneri.

El Lazio-Milan no será un partido como cualquier otro.

Especialmente para el equipo rossonero dirigido por Massimiliano Allegri, hay mucho más en juego de lo que se esperaba: la victoria del Nápoles sobre el Lecce ha situado al equipo de Conte a un punto de los milaneses, y el empate del Inter en casa ante el Atalanta ha dado al club de la Via Aldo Rossi la posibilidad de reabrir virtualmente la lucha por el título y situarse a cinco puntos de los nerazzurri de Chivu.

Pero, además de esta oportunidad para los jugadores sobre el terreno de juego y para el cuerpo técnico, para el equipo de fichajes y la directiva, el partido en el Olimpico será una buena ocasión para volver a observar de cerca a Mario Gila, objetivo para la defensa del futuro del Milan.

  • OBJETIVO GILA

    De hecho, no es ningún secreto que el Milan quiera reforzar su defensa de cara al verano. La mejor zaga de toda Europa en las cinco grandes ligas solo puede contar, por el momento, con Pavlovic, De Winter y Tomori, teniendo en cuenta la ausencia de Gabbia tras la operación para tratar la hernia inguinal y los escasos minutos de Oodogu (que, con toda probabilidad, se marchará cedido en verano).

    Incluso si contara con el central de la Azzurri, para una zaga que juega con tres defensas a estos niveles es necesario contar con refuerzos que puedan adaptarse al estilo de juego y a la filosofía de Allegri, además de completar con sus características un conjunto de absoluta fiabilidad.

    Mario Gila encaja en este perfil, además de representar una excelente oportunidad de mercado dado que su contrato expira (y las negociaciones para una posible renovación están totalmente en suspenso) el 30 de junio de 2027. Para el presidente de la Lazio, Claudio Lotito, el próximo verano podría ser la última oportunidad de vender al jugador a buen precio, antes de arriesgarse a perderlo a coste cero.

    Y el Milan quiere estar preparado.

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  • QUÉ SE FILTRA

    ¿Pero qué se sabe sobre este fichaje para los rossoneri?

    Según ha informado Matteo Moretto en el canal de YouTube en italiano de Fabrizio Romano, Gila es y seguirá siendo un fichaje difícil de conseguir para el Milan. Las relaciones entre los dos clubes —más allá de la presencia de un exjugador como Igli Tare como director deportivo del club de Via Aldo Rossi— se describen como poco óptimas en este momento.

    Gila —cuya mitad de los ingresos que pueda obtener la Lazio, gracias a la cláusula de reventa a su favor, irá a parar al Real Madrid— es un nombre que sin duda siguen los milaneses, pero serán necesarios más pasos y avances antes de poder hablar de algo avanzado o más concreto en cuanto a las negociaciones.

    El defensa también gusta a varios clubes italianos y no solo, por lo que es un nombre a tener muy en cuenta de cara al mercado de fichajes de verano. El Milan quiere estar ahí y esta noche puede ser una buena ocasión para observarlo de cerca.

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