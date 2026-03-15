Milan Futuro: Sardo da la victoria a su equipo en el campo del Oltrepò; segundo puesto en la clasificación

Jacopo Sardo, un talentoso centrocampista que llegó al Milan en el mercado de invierno procedente del Monza, regaló una victoria de oro al Milan Futuro en el campo del Oltrepò cuando faltaban 15 minutos para el final del partido. Y pensar que parecía destinado al Pescara de la Serie D, pero el encanto de los rossoneri se impuso. Los chicos de Oddo celebran una victoria que vale por doble: ahora son segundos en la clasificación gracias a los resultados de hoy:

SERIE D, GRUPO B - LA CLASIFICACIÓN

Folgore Caratese 54

Milan Futuro 45

Villa Valle 44

Chievo Verona 43

Casatese Merate 43

Leon 42

Brusaporto 42

Scanzorosciate 39

Oltrepoò FBC 39

CiseranoBergamo 37

Caldiero Terme 36

Real Calepina 36

Castellanzese 35

Breno 30

Pavia 25

Varesina 24

Sondrio 22

Vogherese 11