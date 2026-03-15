Milan Futuro: Sardo da la victoria a su equipo en el campo del Oltrepò; segundo puesto en la clasificación

Jacopo Sardo, un talentoso centrocampista que llegó al Milan en el mercado de invierno procedente del Monza, regaló una victoria de oro al Milan Futuro en el campo del Oltrepò cuando faltaban 15 minutos para el final del partido. Y pensar que parecía destinado al Pescara de la Serie D, pero el encanto de los rossoneri se impuso. Los chicos de Oddo celebran una victoria que vale por doble: ahora son segundos en la clasificación gracias a los resultados de hoy:
SERIE D, GRUPO B - LA CLASIFICACIÓN
Folgore Caratese 54
Milan Futuro 45
Villa Valle 44
Chievo Verona 43
Casatese Merate 43
Leon 42
Brusaporto 42
Scanzorosciate 39
Oltrepoò FBC 39
CiseranoBergamo 37
Caldiero Terme 36
Real Calepina 36
Castellanzese 35
Breno 30
Pavia 25
Varesina 24
Sondrio 22
Vogherese 11